تداول 39 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط 5 سفن وغادرته 9 سفن خلال ال` 24 ساعة الماضية، وبلغ عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 39 سفينة.

أوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2485 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة، وقطار آخر بعد أن أفرغ عدد 25 حاوية قادم من السخنة، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولا وخروجا 5476 شاحنة.

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69774 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 114556 طنا، وأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 13029 طن، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51671 طنا.