سفير الصين بالقاهرة: لا يمكن تجاهل الاحتلال الإسرائيلى والظلم التاريخي للشعب الفلسطيني

أشاد السفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، بدور مصر فى حل الوضع الحالى للصراع فى قطاع غزة، وسعيها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق للنار، مقدما الشكر لجمعية الهلال الأحمر على مساهمتها في تقديم المساعدات عبر معبر رفح.

وأكد السفير، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس، أن بكين تدعم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطين وأن تكون عضوا فى الأمم المتحدة بشكل كامل، مشيرا إلى دعوة الصين لعقد مؤتمر دولي حول الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

ودعا السفير إلى وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة وتنفيذ حل الدولتين، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل وجود الاحتلال الإسرائيلى ولا الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطينى.

وقال إن هذا العام يصادف الذكرى الـ75 لتأسيس الصين الجديدة والذكرى العاشرة لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، موضحا أن بكين تعد أكبر شريك تجارى لمصر على مدار 11 عامًا متتالية، وتعد الصين من أكثر الدول نشاطا وأسرعها نموا فى الاستثمار فى مصر.

وأفاد بأن الشركات الصينية فى مصر نفذت أهم المشروعات وهى "أطول مبنى فى إفريقيا" و"أول خط للسكة الحديدية الكهربائية الخفيفة فى إفريقيا"، بجانب مساعدة مصر على أن تصبح أول دولة أفريقية تتمتع بقدرات كاملة على تجميع واختبار الأقمار الاصطناعية، واستكمال أكبر مشروع لإصلاح وتحديث شبكة الكهرباء فى تاريخ مصر.

وأوضح أن مصر تمتلك اليوم أكبر قاعدة لإنتاج الألياف الزجاجية، وأكبر مركز لتخزين اللقاحات، وأسرع شبكة ثابتة وأكبر تجمع لإنتاج الأسمنت فى إفريقيا من حيث الحجم والمستوى الفنى.. مشيرا إلى نجاح مصر فى إصدار سندات "الباندا" بقيمة 5ر3 مليار يوان فى الصين، لتصبح أول دولة أفريقية تصدر مثل هذه السندات.

وأوضح أن الاقتصاد الصينى حقق انتعاشا مستمرا وتقدما ثابتا للتنمية عالية الجودة حيث تجاوز الناتج المحلى الإجمالي 126 تريليون يوان عام 2023، بزيادة 5.2%، لتحتل مرتبة متقدمة بين الاقتصادات الرئيسية فى العالم.

وأفاد بأن الصين أصبحت أكبر سوق للروبوتات فى العالم حيث بلغت مبيعات الصين للروبوتات الصناعية 290 ألفا فى عام 2022، ما يشكل 52.5% من حصة السوق العالمية، وهو معدل أعلى بكثير من اليابان التى تحتل المرتبة الثانية (البالغ 50 ألف روبوت).

وأضاف أن التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أفاد بأن صادرات الصين من المنتجات الكهروضوئية ستتجاوز 2ر51 مليار دولار عام 2022 بزيادة تقدر بـ 80 فى المائة ومن المتوقع أن تزيد حصة المنتجات الصينية من المكونات الرئيسية لتوليد الطاقة الشمسية إلى 95% فى الأسواق العالمية بحلول عام 2025.