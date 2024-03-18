مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 658 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن خلال أسبوع

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2024م، من انتزاع 658 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 85 لغمًا مضادًا للدبابات، و573 ذخيرة غير منفجرة.

واستطاع فريق "مسام" من نزع 27 لغمًا مضادًا للدبابات و249 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع 17 لغمًا مضادًا للدبابات و156 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الريان بمحافظة الجوف.

كما تمكن الفريق من نزع 7 ألغام مضادة للدبابات و101 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوادي في محافظة مأرب، ونزع 34 لغما مضادا للدبابات و67 ذخيرة غير منفجرة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر مارس إلى 1.232 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 435 ألفًا و234 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.