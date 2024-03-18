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ارتفاع إجمالي أصول البنوك في الإمارات إلى 4.075 تريليون درهم

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 4.075 تريليون درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.

 

وأظهرت إحصائيات بمصرف الإمارات المركزي، ارتفاع إجمالي الأصول على أساس سنوي بنسبة 11.1%، كما زاد إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

 

وأشارت، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام) إلى نمو إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الإمارات بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 13.5% على أساس سنوي ليصل إلى 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

 

وأوضحت أن إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة بالدولة ارتفع بنسبة 5.2% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 488.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.

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