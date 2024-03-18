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باكستان تقدم طلبا لصندوق النقد للحصول على حزمة إنقاذ جديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

قررت باكستان تقديم طلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي من خلال برنامج (تسهيل الصندوق الممدد)، للحصول على حزمة إنقاذ جديدة أطول وأكبر حجمًا، تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار، مع إمكانية زيادتها من خلال تمويل قضايا المناخ.

 

ويأتي القرار بمناسبة الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي من المقرر عقدها الشهر المقبل في واشنطن العاصمة خلال الفترة من 15 حتى 20 أبريل المقبل، بحضور وفد باكستاني برئاسة وزير المالية، محمد أورانجزيب، إلى جانب الوفد الرسمي.

 

وتمويل صندوق النقد الدولي ضروري لباكستان لإتاحة سبل تمويل خارجية لتجنب إخلالها بالتزاماتها.

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