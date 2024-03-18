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الاتحاد الأوروبي يتعهد بتخصيص 7.7 مليار يورو للمساعدات الإنسانية العالمية

الاقتصاد
بوابة الفجر

تعهد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بتخصيص 7.7 مليار يورو (8.39 مليار دولار) مبدئيًا وتوجيهها للمساعدات الإنسانية العالمية في عام 2024.

 

وقال "يانيز لينارسيتش" رئيس المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي، خلال افتتاح مؤتمر عن المساعدات الإنسانية في بروكسل: "أعتقد أن هذا مبلغ كبير، لكن يمكن زيادته".

 

وتعهدت الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية بمبلغ إجمالي قدره 8.4 مليار يورو العام الماضي. ولم يذكر الاتحاد الأوروبي سببًا لتقليل المبلغ.

 

وتقول الأمم المتحدة إن عددًا قياسيا يبلغ 300 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب الصراعات وتغير المناخ. فيما تقدر فجوة التمويل في جميع أنحاء العالم بنحو 50 مليار دولار.

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