الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل ضعف أسهم شركات الاتصالات

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين متأثرة بخسائر أسهم شركات الاتصالات، في حين ارتفعت عوائد السندات الألمانية بعد أن جاء التضخم في منطقة اليورو كما كان متوقعا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1 بالمئة.

كانت أسهم قطاع الاتصالات أكبر الخاسرين مع تراجعها بنسبة 1.4 بالمئة في أسوأ يوم لها منذ ثلاثة أشهر، في حين ارتفعت أسهم السيارات وقطع الغيار 0.9 بالمئة.

وارتفع التضخم في منطقة اليورو على نحو متوقع بنسبة 2.6 بالمئة في فبراير الماضي على أساس سنوي و0.6 بالمئة على أساس شهري، مما أبقى على توقعات توقيت أول خفض لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس وصعد في أحدث تداول 2.458 بالمئة.

وتتوقع أسواق المال حاليا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 83 نقطة أساس في 2024.