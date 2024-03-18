المركزي الصيني يضخ 10 مليارات يوان في النظام المصرفي

الاقتصاد
بوابة الفجر

استهل بنك الشعب (المركزي) الصيني أسبوع التداول الجديد اليوم الاثنين، بضخ 10 مليارات يوان (1.41مليار دولار) في النظام المصرفي أجل 7 أيام، عبر آلية إعادة الشراء العكسي بفائدة قدرها 1.8 %، لتعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي.

 

وفي سوق الصرف، سجل سعر اليوان الصيني ارتفاعًا كبيرًا أمام الدولار بارتفاع مقداره 32 بيب صيني ليسجل 0943.7 يوان للدولار.

 

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

 

وإعادة الشراء العكسية، (الريبو العكسي)، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلًا.

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