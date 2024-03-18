محمد رجب يتألق في دور أمير قلعة آلموت في مسلسل الحشاشين الحلقة 8

ظهر الفنان محمد رجب في دور أمير قلعة آلموت كضيف شرف في الحلقة الثامنة من مسلسل "الحشاشين".

وقدم رجب أداءً متميزًا لشخصية أمير القلعة التي يسعى إليها حسن الصباح للاستيلاء عليها، نظرًا لموقعها البعيد والصعب الوصول إليه.

في الحلقة، يتوجه حسن الصباح وأتباعه إلى القلعة لطلب الإقامة فيها لأيام قليلة، ضمن خطتهم المتفق عليها.

يثير غموض الصمت الذي يحيط بحسن الصباح استغراب أمير القلعة، ويكتشف أنه يصوم عن الطعام والحديث وينتظر إذنًا إلهيًا للتحدث.

في الوقت نفسه، يتوجه عدد من الرعاة إلى القلعة لمقابلة حسن الصباح، ويقبل الأمير دخولهم وفقًا للخطة التي وضعها مع حسن الصباح وزيد ابن سيحون.

وفي الليلة الثالثة، يُطلب من الأمير إشعال النار كإشارة لأتباع حسن الصباح لاقتحام القلعة، ويتم طرده من القلعة بمبلغ مالي مقابل تركها.