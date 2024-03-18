ads

محمد رجب يتألق في دور أمير قلعة آلموت في مسلسل الحشاشين الحلقة 8

الفجر الفني
بوابة الفجر

ظهر الفنان محمد رجب في دور أمير قلعة آلموت كضيف شرف في الحلقة الثامنة من مسلسل "الحشاشين". 

وقدم رجب أداءً متميزًا لشخصية أمير القلعة التي يسعى إليها حسن الصباح للاستيلاء عليها، نظرًا لموقعها البعيد والصعب الوصول إليه.

في الحلقة، يتوجه حسن الصباح وأتباعه إلى القلعة لطلب الإقامة فيها لأيام قليلة، ضمن خطتهم المتفق عليها. 

يثير غموض الصمت الذي يحيط بحسن الصباح استغراب أمير القلعة، ويكتشف أنه يصوم عن الطعام والحديث وينتظر إذنًا إلهيًا للتحدث.

في الوقت نفسه، يتوجه عدد من الرعاة إلى القلعة لمقابلة حسن الصباح، ويقبل الأمير دخولهم وفقًا للخطة التي وضعها مع حسن الصباح وزيد ابن سيحون.

 وفي الليلة الثالثة، يُطلب من الأمير إشعال النار كإشارة لأتباع حسن الصباح لاقتحام القلعة، ويتم طرده من القلعة بمبلغ مالي مقابل تركها.

الحشاشين مسلسل الحشاشين مسلسل مسلسلات رمضان محمد رجب كريم عبد العزيز محمد رجب ضيف شرف الحشاشين قلعة آل موت
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. "عايدة" تبدأ مخططها لأخذ حق والدها وشقيقها

عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد ظهوره مع رامز جلال

عاجل.. عبدالله السعيد يصدم الأهلي بهذا الرد

عاجل.. كهربا يفاجئ مجدي عبدالغني برسالة نارية

عاجل.. ماذا قالت نجوى فؤاد في أول ظهور لها بعد الأزمة الصحية؟ (فيديو)

مقابل 175 مليون يورو.. باريس سان جيرمان يستهدف ضم خليفة رونالدو بعد رحيل مبابي

تعرف على رقم قميص إبراهيم دياز مع منتخب المغرب

"إلى الأبد" ريال مدريد يصدر بيانا ناريا بسبب فينيسيوس جونيور