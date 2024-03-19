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كحك العيد: تراث يجمع بين الطعم الرائع والروح الاحتفالية

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كحك العيد: تراث
كحك العيد: تراث يجمع بين الطعم الرائع والروح الاحتفالية

 كحك العيد: تراث يجمع بين الطعم الرائع والروح الاحتفالية، يعد كحك العيد من الحلويات التقليدية التي تميز احتفالات عيد الفطر في العديد من البلدان العربية والإسلامية، يتمتع كحك العيد بمكانة خاصة في قلوب الناس، فهو يرمز إلى الفرحة والسعادة والتواصل الاجتماعي، ويجمع بين أجيال العائلة في لحظات من السعادة والذكريات الجميلة.

تقديم كحك العيد بعين الجمل: تجربة فريدة من نوعها

عندما نتحدث عن كحك العيد، لا بد أن نذكر عين الجمل التي تعطي هذه الحلوى لمسة مميزة وفريدة. فالعين الجمل هي عبارة عن زخرفة توضع في وسط كل قطعة من كحك العيد، وتضفي عليها جمالًا فنيًا وجاذبية خاصة.

طريقة تحضير كحك العيد بعين الجمل

لتحضير كحك العيد بعين الجمل، يلزمك الاتباع خطوات معينة:

1. تحضير العجين:
  - اخلطي الدقيق والسمن والسكر ومسحوق الخبز الأسود والبيكينج باودر والماء الوردى وماء الزهر والفانيليا معًا في وعاء كبير لتشكيل عجينة متجانسة ولينة.
 
2. تشكيل العين الجمل:
  - اخلطي الدقيق والماء ومسحوق الفانيليا معًا لتشكيل عجينة.
  - اصنعي كرات صغيرة من العجينة وافرديها بين قطعتين من ورق الزبدة.
  - استخدمي قوالب عين الجمل لقطع العجينة واضغطيها برفق للحصول على الشكل المرغوب.
  - انقلي العين الجمل برفق إلى صينية خبز مبطنة بورق الزبدة وضعيها جانبًا.

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3. تشكيل وخبز الكحك:
  - شكلي كرات صغيرة من العجينة وافردي كل منها بين يديك لتشكيل قرص مسطح.
  - ضعي قطعة من عين الجمل في منتصف كل قرص عجينة واضغطي برفق لتثبيتها.
  - ضعي الكحك في صينية خبز مبطنة بورق الزبدة واخبزيها في فرن مُحمى مسبقًا على حرارة متوسطة لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا فاتحًا.
  


4. التزيين:
  - بمجرد أن يبرد الكحك، زيني كل قطعة بشرائح من اللوز أو بودرة السكر الناعمة لإضفاء لمسة نهائية جميلة.

احتفظي بالتقاليد واستمتعي بالنكهة الفريدة

بهذه الطريقة البسيطة والمباشرة، يمكنك تحضير كحك العيد بعين الجمل في منزلك والتمتع بتجربة فريدة وشهية لا شك أنه سيكون لهذه الحلوى الشهية حضور خاص في احتفالات عيد الفطر، وستكون إضافة مميزة لطاولتك المليئة بالفرح والسعادة.

 

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