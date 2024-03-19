البتيفور: نكهة الشتاء الدافئة والغنية، يعتبر البتيفور واحدًا من أشهر الحلويات الشرقية التي تعكس طابع الشتاء الدافئ والغني بالنكهات والتوابل. يتميز البتيفور بمذاقه الفريد والمميز الذي يجمع بين حلاوة العسل ونكهة البهارات، مما يجعله خيارًا مثاليًا للتمتع بأجواء الشتاء والأعياد.

طريقة تحضير البتيفور:

1. تحضير العجينة: يتم خلط الدقيق مع الخميرة والسكر والبهارات مثل القرفة والزنجبيل والقرنفل في وعاء كبير. ثم يضاف الحليب والزبدة المذابة والعسل، ويعجن المزيج حتى يتكون عجينة طرية ومتجانسة.

2. تشكيل البتيفور: تترك العجينة ترتاح لمدة ساعة تحت غطاء في مكان دافئ لتتخمر. بعد ذلك، يتم تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة وتُشكل بين اليدين لتصبح على شكل قرص.

3. الخبز في الفرن: توضع قرص العجين في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة، وتخبز في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة حتى تصبح ذهبية اللون ومنتفخة.

4. التزيين بالعسل والمكسرات: بعد خروج البتيفور من الفرن وتركها لتبرد قليلًا، يُغمس القرص في عسل ساخن ثم يُزين بالمكسرات المفرومة مثل اللوز أو الفستق.

5. التقديم والتمتع: يمكن تقديم البتيفور بعدما تبرد تمامًا كحلوى شتوية لذيذة مع فنجان من الشاي الساخن أو القهوة.

فوائد البتيفور:

- يحتوي على مكونات غنية مثل العسل والمكسرات التي تعزز الطاقة وتمد الجسم بالفيتامينات والمعادن.

- يعتبر مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات والدهون الصحية التي تمنح الجسم الطاقة اللازمة خلال فصل الشتاء.

- يحتوي على التوابل مثل الزنجبيل والقرفة التي تعتبر مفيدة للجهاز الهضمي وتساعد في تنشيط الدورة الدموية.

إن تحضير البتيفور في المنزل يمنحك فرصة لتجربة النكهات الشرقية التقليدية والاستمتاع بالحلوى الشتوية الدافئة التي تشعرك بالدفء والراحة في أيام البرد.