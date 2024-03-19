كحك العيد اليمني: لذة تقليدية تمزج بين الطعم والتراث

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بوابة الفجر

كحك العيد اليمني: لذة تقليدية تمزج بين الطعم والتراث، في اليمن، يحمل عيد الفطر والأضحى معه طقوسًا وتقاليد غنية، ومن بينها تقديم كحك العيد، الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من احتفالات العيد في هذا البلد العريق. يتميز كحك العيد اليمني بمذاقه الفريد واللذيذ، ويعكس طابع التراث والثقافة اليمنية.

طريقة تحضير كحك العيد اليمني:

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كيفية تحضير كحك العيد اليمني.

1. المكونات:

- 2 كوب من الدقيق.
- 1 كوب من السمنة.
- 1 كوب من السكر.

 - 1 ملعقة صغيرة من الخميرة.
 - 1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
 - 1/4 ملعقة صغيرة من الهيل.
  - ماء ورد.

2. الخطوات:

- في وعاء كبير، يتم خلط السمنة والسكر حتى يصبح المزيج ناعمًا.
- يضاف الدقيق تدريجيًا مع الاستمرار في الخلط حتى يتكون عجين متماسك.
- يتم تغطية العجينة وتركها ترتاح لمدة ساعة.
- بعد التخمير، يتم تشكيل العجين إلى كرات صغيرة.
- توضع الكرات في صينية مدهونة بالسمنة ويتم طهيها في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونها ذهبيًا.
  - بعد طهيها، تترك لتبرد قبل رشها بماء الورد لإضافة النكهة الخاصة.

3. التقديم:

- يقدم كحك العيد اليمني مع القهوة العربية التقليدية أو الشاي، ويمكن تزيينه بالمكسرات مثل اللوز أو الفستق.

بهذه الطريقة، يتمتع العائلات اليمنية بتحضير كحك العيد الشهي، الذي يعكس روح البهجة والسعادة في أوقات الاحتفال بالأعياد الدينية.

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