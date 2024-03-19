بسكويت العيد التونسي: تنوع الأشكال والنكهات في حلويات الاحتفال بالعيد، تعد حلويات العيد من أهم عادات وتقاليد الاحتفالات في تونس، ومن بين هذه الحلويات المحببة والمتنوعة يأتي بسكويت العيد الذي يتميز بأشكاله المتعددة ونكهاته الشهية.

يعد بسكويت العيد من الحلويات التي لا تتخلّى عنها العائلات التونسية خلال فترة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث يُعدّ بعناية ويقدم للضيوف والأحبّة كرمز للترحيب والفرح.

أنواع بسكويت العيد التونسي المختلفة:

1. مشمشية: تعتبر من أشهر أنواع بسكويت العيد في تونس، وتتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الهش.



2. مقرمشة: تتميز بسطحها المغطى بالسكر البودرة وقوامها المقرمش.



3.معمول: يعتبر من البسكويت التقليدي الذي يُعد في معظم المنازل التونسية، ويمتاز بنكهة الزبيب والتوابل.

4. بسكويت اللوز: يحتوي على قطع اللوز المقرمشة والمحمصة، مما يضفي عليه نكهة رائعة وغنية.

طريقة تحضير بسكويت العيد التونسي:

1. يُخلط الطحين مع السكر والزبدة في وعاء كبير حتى يحصل على مزيج متجانس.

2. يضاف البيض وخلاصة الفانيليا، ويُعجن المزيج حتى يتماسك.

3. يُشكل العجين إلى كرات صغيرة، ثم يُضغط بلطف لتشكيل البسكويت بالأشكال المرغوبة.

4. يُخبز البسكويت في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة حتى يُحمر قليلًا.

5. بعد الخروج من الفرن، يُترك البسكويت ليبرد تمامًا، ثم يُزين بالسكر البودرة أو اللوز المحمص حسب الرغبة.

في الختام:

بسكويت العيد التونسي يمثل جزءًا لا يتجزأ من تراث وثقافة الاحتفالات العائلية في تونس، حيث يُعتبر رمزًا للترحيب والفرح. تتنوع أشكاله ونكهاته لتناسب جميع الأذواق، ويُعتبر تحضيره في المنزل تجربة ممتعة يشارك فيها أفراد العائلة بكل سعادة وتواصل اجتماعي.