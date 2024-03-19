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رضا الويشي يكشف كواليس تعثر مفاوضات انتقاله إلى الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


كشف رضا الويشي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق كواليس تعثر صفقة انتقاله إلى الزمالك قبل عدة مواسم.
وقال رضا الويشي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعدما غادرت الأهلي، انتقلت إلى المقاولون العرب، الذي خضت معه أفضل فترات مسيرتي".

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وأضاف: "بعد أول موسم لي في المقاولون العرب سجلت 12 هدفًا، وهداف الدوري حينها كان محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك قد سجل 13 هدفًا".
وتابع: "الزمالك تقدم بعرض لضمي، وعقدت جلسة مع أحمد رفعت، نجم الزمالك السابق، ولكن مسئولي المقاولون العرب تمسكوا باستمراري في صفوف الفريق".
وأتم رضا الويشي تصريحاته قائلًا: "تعلمت من عماد متعب الكثير، أنا أحبه كثيرًا، هو يركز في الملعب فقط، ولا يتحدث كثيرًا، ويتحرك في منطقة الجزاء بشكل غير عادي، وهو يحب الخير للجميع".

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