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عبد العال يعلق على استبعاد صلاح من المنتخب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


تحدث رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، على استبعاد محمد صلاح لاعب فريق ليفربول من قائمة المنتخب خلال معسكر شهر مارس مع التؤام حسام وإبراهيم حسن.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية: أقول للتؤام حسام وإبراهيم حسن بطلوا كلام عشان متخسروش أكتر، وشايف انهم بيتكلموا كتير أو ي.

وتابع: حسام حسن لاعب كبير بس مقدرش يكسب ولا بطولة وهو مدرب منذ دخوله مجال التدريب.

وبشأن محمد صلاح، قال رضا عبد العال: هفضل أطبل لمحمد صلاح، وكل الناس كانت فرحانة بخروج ليفربول من الكأس، بس المهم إنه لما خرج من الماتش كان الفريق كسبان.

ليفربول يودع كأس الاتحاد

يذكر أن فريق ليفربول ودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على يد فريق مانشستر يونايتد بعد الخسارة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

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