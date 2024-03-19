ميسي يغيب عن وديتي الأرجنتين

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم غياب القائد ليونيل ميسي عن مباراتين وديتين مقررتين هذا الشهر في الولايات المتحدة بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وغاب ميسي (36 عامًا) عن مباراة إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم أمام دي.سي يونايتد يوم السبت الماضي بعد خروجه مصابًا خلال فوز فريقه على ناشفيل في دوري أبطال الكونكاكاف منتصف الأسبوع الماضي.



وقال الاتحاد الأرجنتيني للعبة عبر حسابه في منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "لن يكون ليونيل ميسي ضمن التشكيلة في المباراتين الوديتين بالولايات المتحدة بسبب إصابة طفيفة في عضلات الفخذ الخلفية اليمنى تعرض لها خلال مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل".

وميسي هو أحدث غياب ضمن تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني بعد إصابة باولو ديبالا مهاجم روما وإيزيكيل بالاسيوس لاعب خط وسط باير ليفركوزن وماركوس سينسي مدافع بورنموث.

وستلعب الأرجنتين مع السلفادور يوم الجمعة المقبل على ملعب لينكون فاينانشيال فيلد في فيلادلفيا قبل أن تواجه كوستاريكا بعدها بأربعة أيام على إستاد لوس انجليس كوليسيوم.