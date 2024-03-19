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أسعار الذهب تفتح تعاملاتها اليوم على تراجعات

بوابة الفجر

- تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمزيد من الإشارات حول موعد خفض أسعار الفائدة هذا العام.

 

 انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2156.67 دولار للأوقية (الأونصة)، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2159.80 دولار.

 

وصعد الدولار 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا مما يزيد تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

 

ومع توقعات كبيرة بأن يبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الذي يعقد ليومين ويختتم يوم الأربعاء، تترقب السوق التوقعات المحدثة المتعلقة بالاقتصاد وأسعار الفائدة من صناع السياسة.

 

 وعلى صعيد الاسعار في مصر فقد استقرت في بداية تعاملات اليوم  بعد ارتفاعات محدودة في سعر الجرام عقب زيادة الطلب:

سعر الذهب اليوم في مصر:

سجل سعر الذهب اليوم في مصر جرام  عيار 21 نحو 3035 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر:

سجل سعر الذهب اليوم في مصر جرام  عيار 24 نحو 3468 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر:

سجل سعر الذهب اليوم في مصر جرام  عيار 18 نحو 2601 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر:

سجل سعر الذهب اليوم في مصر الجنيه الذهب 24280 جنيه.   

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