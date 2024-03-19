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نصائح مهمة لمرضى الغدة الدرقية أثناء الصيام في رمضان

الفجر الطبي
بوابة الفجر

 نصائح مهمة لمرضى الغدة الدرقية أثناء الصيام في رمضان، ينصح الهلال الأحمر المصري بتناول الطعام الذي يحتوي على اليود، مثل البيض والسمك والملح المدعم باليود، للحفاظ على صحة الغدة الدرقية.

2. تعويض خمول الغدة الدرقية بالدواء: يُنصح بتناول الدواء المعتاد على معدة خالية قبل الإفطار أو بعد الإفطار بفترة كافية لضمان امتصاصه الجيد.

3. الحماية من مشاكل الصيام: إذا كانت حالة المريض غير مستقرة، يُنصح بعدم الصيام واستشارة الطبيب المعالج لتحديد ما إذا كانت حالتهم الصحية تسمح بالصيام أم لا.

مبادرة للكشف المبكر عن أمراض الغدة الدرقية للأطفال الحديثي الولادة

تشجع وزارة الصحة والسكان على الكشف المبكر عن مرض قصور الغدة الدرقية للأطفال الحديثي الولادة، ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية. تستهدف المبادرة الكشف 19 مرضًا وراثيًا، مع توفير الفحص بشكل مجاني للمواطنين، مع التشديد على أهمية الكشف المبكر لضمان العلاج المناسب في حال الاكتشاف المبكر.

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