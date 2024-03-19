مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع طبي لجراحة التجميل والترميم والحروق والتشوهات لمتضرري الزلزال في تركيا ويدرس تنفيذ برامج طبية في موريشيوس

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة التجميل والترميم والحروق والتشوهات لمتضرري الزلازل في جمهورية تركيا، والذي نُفذ خلال اسبوع، بمشاركة 21 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية، وذلك ضمن برنامج حياة التطوعي السعودي لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 2.163 فردًا، وإجراء 51 عملية جراحية في تخصص جراحة المسالك البولية والتناسلية، و226 عملية في تخصص التجميل والترميم.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.

وفي إطار متوازي، زار الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جمهورية موريشيوس خلال اسبوع، من أجل تشخيص ودراسة الاحتياج لتنفيذ برامج طبية تطوعية؛ تهدف لتقديم العلاج للمرضى والتدريب للكوادر الصحية، بتنسيق ومتابعة من سفارة المملكة في موريشيوس، حيث يتألف الفريق من 4 متطوعين من تخصصات جراحة القلب، وجراحة العيون، وجراحة المخ والأعصاب.

والتقى الفريق خلال الزيارة معالي وزير الصحة في موريشيوس لبحث ودراسة مستوى المنشآت الصحية ضمن نطاق الاحتياج الإنساني للإسهام في إنجاح التعاون بين البلدين في المجال الصحي والإنساني، في إطار البرامج التطوعية التي تنظمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الصحي في الدول ذات الاحتياج، والنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.