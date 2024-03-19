" كم هو لاعب عظيم" كارني تشوكويميكا يتحدث عن رحيم سترلينج

رحيم سترلينج
رحيم سترلينج

دعم لاعب تشيلسي كارني تشوكويميكا، زميله رحيم سترلينج، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه خلف الكواليس.

وقال تشوكويميكا في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي تشيلسي: "الجميع بشر، وأحيانًا لا يمكنك التحكم في عواطفك، لكننا بحاجة إلى الثقة كفريق، بما في ذلك الجماهير".

وأردف: "بالنسبة لنا كلاعبين شباب، خاصة أنا ونوني مادويكي وكول بالمر، فقد ساعدنا رحيم مرات عديدة".

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وأضاف "إنه يرافقنا دائما، ويظهر لنا ما يجب أن نفعله خارج كرة القدم وكذلك كيفية التطوير في كرة القدم، إنه مثل الأخ الأكبر بالنسبة لي".

وواصل: "إنه لاعب صاحب خبرة ويملك مسيرة مذهلة، نحن نعرف كم هو لاعب عظيم".

وأتم "ساهم في تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة وحصل على العديد من ركلات الترجيح للفريق هذا الموسم، لكنه بشر، ويمكن أن يهدر اللاعبون الفرص".
 

كارني تشوكويميكا تشيلسى رحيم سترلينج نوني مادويكي كول بالمر

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