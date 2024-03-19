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وكيل علي معلول يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

الفجر الرياضي
علي معلول
علي معلول

أكد وكيل علي معلول، جون إدوارد، أن كل ما ينشر عن اللاعب وعلاقته بالنادي الأهلي بخصوص تجديده من عدمه غير صحيحة  ومن وحي خيال كاتبها، حيث أنه لم يحدث اي تواصل بين الطرفيين حتي هذه اللحظة.

وكيل علي معلول يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي 

وأضاف جون ادوارد في تصريحات صحفية، أن اللاعب يركز في الوقت الحالي مع  الأهلي في جميع المباريات والبطولات التي يخوضها النادي خلال المرحلة الحالية لاهميتها للنادي، ولاستكمال ما قدمه اللاعب من عطاء على مدار السنوات الماضية، والتي شهدت تحقيق انجازات كبيرة واستثنائية.

وتابع “خاض 278  مباراة في مختلف البطولات منذ التعاقد معه في يوليو 2016 حيث  نجح خلال تلك الفترة في إحراز  ٥٣ هدف والمساهمة  في 80 هدف كأعلي معدل للاعب أجنبي ارتدي تيشرت النادي الأهلي أو أي نادي آخر، كما نجح معلول في ان يصبح اكثر لاعب نجح في عمل مساعدات تهديفية في تاريخ الأهلي، وحصد 19 لقب محلي وافريقي مع النادي الأهلي و٣ برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.

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وأتم “نحن امام أسطورة حية تعيش معنا ولازال أمام علي معلول من موسمين ل٣ مواسم لاستكمال مسيرته الكروية في أعلى مستوياته الفنية والبدنية، كاشفا أن معلول سوف يحدد  مصيره بنهاية الموسم الجاري في الموعد الذي يعرفه الجميع”.
 

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