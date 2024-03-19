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الأردن تطرح عطاءين لشراء قمح وشعير

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، عن طرح عطاء لشراء كمية 100 أو 120 ألف طن من القمح، ونفس الكميات من الشعير.


ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات لديها للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، وإحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.


ولفتت إلى أن آخر موعد لقبول العروض لعطاء القمح هو الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق 25 آذار 2024، والشعير، الساعة الثانية من ظهر الثلاثاء الموافق 26 آذار 2024.

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