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الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بفضل مكاسب قطاعي المال والطاقة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الثلاثاء مدعومة بصعود أسهم قطاعي المال والطاقة في التداولات.

 

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.3 بالمئة منهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام.

 

وكانت أسهم قطاع الطاقة من بين أكبر الرابحين إذ صعدت 1.4 بالمئة بدعم من ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر.

وتأثرت التداولات بحسم بنك اليابان اليوم نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر ثماني سنوات، ولا يزال تركيز المستثمرين منصبا على قرار السياسة النقدية الذي سيتخذه المركزي الأمريكي غدا الأربعاء، في حين من المقرر أن يصدر بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.

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