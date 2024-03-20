النفط يتراجع من أعلى مستوياته في أشهر وقوة الدولار تضعف الطلب



تراجعت أسعار النفط الأربعاء 20 مارس من أعلى مستوياتها خلال عدة أشهر، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى كبح شهية المستثمرين بينما قام متعاملون آخرون بجني أرباح بعد أن ارتفعت الخامات القياسية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 16 سنتا أو 0.2% إلى 87.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:07 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل، والتي تنتهي عند تسوية يوم الأربعاء، 31 سنتًا، أو 0.4%، إلى 83.16 دولارًا للبرميل. وبلغ عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطا لشهر مايو/أيار 82.55 دولارا للبرميل، بانخفاض 18 سنتًا.



وقالت المحللة المستقلة المقيمة في أوكلاند، تينا تنغ: "قد يكون جني الأرباح سببًا للحركة الهبوطية اليوم"، مضيفة أن ارتفاع الأسعار الأخير كان مدعومًا بتحسن توقعات الطلب وعلامات انخفاض العرض.

ومما أثر على معنويات المشترين الآسيويين، ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي للجلسة الخامسة على التوالي، وذلك بعد أن أشارت البيانات الأخيرة إلى مرونة الاقتصاد الأميركي.

هذا ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة النفط بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، مما يضعف الطلب.

ويتطلع المتداولون إلى إعلان سعر الفائدة من الفدرالي الأميركي في وقت لاحق يوم الأربعاء بحثًا عن إشارات على مسار سعر الفائدة لبقية العام.

واستقر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوياتهما منذ أواخر أكتوبر في الجلسة السابقة حيث قام المشاركون في السوق بتقييم تأثير هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية على إمدادات النفط الخام.

وقال محلل ING، وارن باترسون، في مذكرة: "تستمر مخاطر العرض المحيطة بالمنتجات المكررة الروسية في تقديم الدعم في وقت من المقرر أن تتشدد فيه السوق بعد تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية من أوبك + إلى الربع الثاني من عام 2024".

وقالت مصادر تجارية لرويترز إن انخفاض طاقة التكرير الروسية نتيجة الإضرابات أدى إلى زيادة صادرات النفط الخام من البلاد.

وأضافوا أن صادرات النفط من الموانئ الغربية لروسيا ستزيد بنحو 260 ألف برميل يوميا في مارس آذار مقارنة بالخطة الشهرية الأولية إلى 2.22 مليون برميل يوميا.

وقال باترسون: "إذا استمرت هذه الاضطرابات لفترة طويلة، فقد يجبر ذلك المنتجين الروس في النهاية على خفض الإمدادات إذا لم يتمكنوا من تصدير كل هذا النفط الخام".



أفاد معهد البترول الأميركي أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، وفقا للمصادر. وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين ارتفاع المخزونات بنحو عشرة آلاف برميل الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء 20 مارس.