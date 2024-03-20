السعودية تعتزم استثمار 40 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي



تخطط المملكة العربية السعودية لتأسيس صندوق تبلغ قيمته نحو 40 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، في إطار تكثيف جهود المملكة في تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، وفق ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز.

تدرس السعودية إطلاق صندوق استثماري بقيمة توازي 40 مليار دولار في النصف الثاني من العام الحالي، في خطوة من شأنها أن تجعل المملكة أكبر مستثمر في العالم بمجال الذكاء الاصطناعي، وفق ما أوردته الصحيفة.

وتحدثت الصحيفة في تقرير نقلًا عن أشخاص لم تحددهم أن ممثلي صندوق الاستثمارات العامة السعودي ناقشوا على مدار الأسابيع الأخيرة شراكة محتملة مع Andreessen Horowitz، وهي إحدى أكبر شركات رأس المال الاستثماري في سيليكون فالي، ولفتت إلى أن الخطط ما تزال في طور المحادثات، كما أنها قد تتغير.

وناقش محافظ الصندوق السيادي السعودي ياسر الرميان، ومؤسس "أندريسن هورويتز" إمكانية تأسيس الشركة الأميركية مكتبًا في عاصمة المملكة، الرياض، وفق ما أوردته الصحيفة.

وتسعى السعودية إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال صندوقها السيادي، الذي يمتلك أصولًا تزيد قيمتها عن 900 مليار دولار.

الصندوق التكنولوجي السعودي الجديد الذي سيتم تأسيسه بمساعدة البنوك الأميركية الكبرى في وول ستريت سيُعتبر بدوره أحدث الوافدين المحتملين إلى مجال يحظى بالفعل بسيولة كبيرة. وأدى التسابق العالمي حول الذكاء الاصطناعي إلى رفع تقييمات الشركات الخاصة والعامة، حيث يتسابق المستثمرون المتفائلون للعثور على أو بناء Nvidia أو OpenAI جديدين.