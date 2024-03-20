اتفاق بين السعودية وصندوق النقد لفتح مكتب إقليمي بالرياض



وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

وأقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة، الثلاثاء، في جدة عددًا من الاتفاقيات المبرمة مع عدة جهات، من بينها اتفاقية المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في عاصمة المملكة، الرياض.

وفي يناير/ كانون الثاني، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي في 2024 إلى 2.7%، متوقعًا تباطؤ وتيرة الانتعاش في ظل انخفاض إنتاج النفط، لكنه توقع أن يظل نمو النشاط غير النفطي قويًا هذا العام.