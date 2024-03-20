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دفع العمل بمشروعات الطرق بالتجمع الثالث والامتداد الشرقي والتجمع السادس بالقاهرة الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز، استكمال أعمال الطرق الجارية بطريق ( RR) قطاع التجمع الثالث، والامتداد الشرقي، وكذا أعمال الطرق بالتجمع السادس " مثلث الأمل "، حيث أكد رئيس الجهاز دفع العمل بمشروعات الطرق للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة.


وفي جولته، تابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال الطرق والمرافق فى مشروع بيت الوطن، الحى الثانى والحى الرابع بالامتداد الشرقي للمدينة، وأعمال الكهرباء والزراعة بمنطقة الامتداد الشرقي ومحور RR بالمدينة.


كما تابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، استكمال تطوير روافع مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، للوقوف على آخر المستجدات، وتذليل أي عقبات إن وجدت لدفع العمل بالمشروعات.
 

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