القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب نيوزيلندا، يوم الجمعة 22 مارس المقبل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

مصر ضد نيوزيلندا

تُقام المباراة بين منتخبي مصر ونيوزيلندا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي مصر ونيوزيلندا عبر قناة أون تايم سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات أون تايم سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

ويقام نصف النهائي الآخر في بطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت المقبل، والتي ستجمع بين منتخبي كرواتيا وتونس، على ستاد القاهرة الدولي.

يذكر أن هذا هو المعسكر الأول لمنتخب مصر تحت قيادة التؤام حسام وإبراهيم حسن منذ توليهم قيادة الفراعنة.