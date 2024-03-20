70 ألف عنوان توفرها مكتبة الحرم المكي الشريف لطلاب العلم والباحثين

تقدّم مكتبة الحرم المكي الشريف لطلاب العلم والباحثين، ما يقرب من 70 ألف عنوان، متاحة لهم للاطلاع والاستفادة في مختلف الموضوعات والعلوم بجميع التخصصات، كون المكتبة تضم مختلف فروع العلم وصنوف المعرفة لتمكين الباحثين والمطالعين وطلبة العلم من الوصول إليها والاستفادة منها بأرقى وسيلة ممكنة.

كما تضم المكتبة قاعة الشيخ ناصر الراشد للاطلاع والقراءة، والتي تحتوي على أكثر من 100 ألف عنوان مختلفة منها اللغة العربية والشريعة والسيرة النبوية والعلوم الاجتماعية والعلوم التطبيقية والعلوم البحتة وغيرها.

وتحتوي هذه المكتبة نخبة من أندر المخطوطات والمطبوعات، حيث تجري العناية بالكتب والصحف القديمة، مع إعادة ترميمها عن طريق إدارة الترميم والتعقيم؛ بهدف الحفاظ على أوعية المعلومات الموجودة في مكتبة الحرم المكي الشريف وصيانتها ليتسنى للمستفيدين الانتفاع بها.

وتعمل إدارة الخدمات المكتبية، على تهيئة المكان بشكل مستمر لتوفير البيئة المكتبية المطلوبة، مع الحرص على تنظيم أرفف القاعة بشكل مستمر، والتأكد من التنظيم المفهرس للكتب بين الأرفف بطريقة صحيحة، كما تضم بين جنباتها في قاعة الاطلاع بعض المقتنيات الوقفية.

وتعمل إدارة المكتبة على تسهيل عمل الباحثين وطلاب العلم ومختلف الزائرين، بتوفير أجهزة البحث السريع وآلات التصوير الجزئي، وأتاحت للزوار زيارة المكتبة على فترتين صباحية ومسائية يوميًا من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً.