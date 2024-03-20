موانئ البحر الأحمر تتداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على الأرصفة يبلغ 9 سفن وتم تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1090 شاحنة و85 سيارة، وتم تسجيل وصول وسفر 1690 راكبا بموانئها.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات بلغت 5500 طن بضائع، و584 شاحنة و80 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10 آلاف و500 طن بضائع، و506 شاحنات و5 سيارات.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين "أمل" و"بوسيدون إكسبريس"، وغادرته السفينتان "دليلة" و"الحرية1"، كما تم تداول 2050 طن بضائع، و325 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) ل`3 سفن وهي: (أور، كوين نفرتيتي، وسينا).