المركزي الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة شراء عكسية

ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الأربعاء، 3 مليارات يوان (7.422 مليون دولار) في النظام المصرفي عبر آلية إعادة الشراء العكسي أجل 7 أيام، وذلك لتعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي.

وفي سوق الصرف، سجل سعر اليوان الصيني ارتفاعًا محدودًا أمام الدولار.

وزادت قيمة اليوان في تعاملات اليوم بمقدار 17 بيب صيني ليسجل 0968.7 يوان للدولار.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.