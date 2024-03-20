باكستان والنقد الدولي يتفقان على تخصيص 1.1 مليار دولار من حزمة الإنقاذ

توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن تخصيص 1.1 مليار دولار، من حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، تهدف إلى تعزيز اقتصاد البلاد.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الأربعاء، إن فريق من الصندوق توصل لاتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية بشأن المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج تحقيق الاستقرار في باكستان.

وأشار البيان إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي لباكستان تحسن في الأشهر التي تلت المراجعة الأولى.

ووافق صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ قصيرة الأجل لباكستان بقيمة 3 مليارات دولار تم التوقيع عليها في يوليو الماضي. وقد تلقت إسلام آباد بالفعل 1.9 مليار دولار منها.