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الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تواصل تقديم خدماتها لكبار السن وذوي الإعاقة

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الهيئة العامة للعناية
الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

 

 تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة خدمات التنقل بتكثيف جهودها في تقديم خدمة التنقل في ساحات المسجد النبوي عبر سيارات الجولف لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان قرابة 34 ألف مستفيد، كما تم توزيع ألف كرسي متحرك للمصلين والمستفيدين يوميًا مع صيانة أكثر من 505 كراسي متحركة.

 وتقوم الإدارة بمتابعة وتشغيل سيارات الجولف لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة صيانة العربات وسيارات الجولف، بالإضافة إلى متابعة إعداد خطة عامة لمسارات وفترات تنقل المركبات داخل المسجد النبوي وساحاته، وتوفير وتسليم وصيانة الكراسي المتحركة فترة تنقل المركبات داخل المسجد النبوي وساحاته، ويأتي ذلك حرصًا من الهيئة العامة على توفير السبل كافة لخدمة زائري المسجد النبوي.

الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تواصل تقديم خدماتها
الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تواصل تقديم خدماتها
الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
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