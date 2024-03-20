إشادة كبيرة ل "هبه عبد العزيز " بعد تقديم حفل تكريم محمد صبحي

نالت الإعلامية والكاتبة الصحفية "هبه عبد العزيز" إشادة كبيرة عقب تقديمها لحفل تكريم الفنان الكبير "محمد صبحي" والذي أقيم مطلع الأسبوع الماضي في مركز التعليم المدني بالجزيرة تحت شعار: "الفن.. والثقافة.. وبناء الإنسان"، حيث قدمت مدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع اللقاء الموسع للفنان محمد صبحي مع شباب مصر في حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور "أشرف صبحى" بجانب نخبة من الفنانين والشخصيات العامة..

وقد قدم الفنان القدير "محمد صبحي" الشكر ل "هبه عبد العزيز " لحسن إداراتها لقاء تكريمه وطريقة تقديمها لفقرات التكريم بشكل مبسط، كما نالت "عبدالعزيز " أيضا إشادة كبيرة عبر صفحتها الشخصية فيس بوك وانستجرام بعد نشرها مجموعة صور من حفل التكريم..

جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي كان قد إنتهي من الموسم الأخير لمسرحيته " عيلة اتعمل لها بلوك "، بعد أن حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها الأول رافعة لافتة "كامل العدد "حتي الأسبوع الأخير من الموسم الأخير منها، والمسرحية تم تصويرها تليفزيونيا وستعرض قريبا لكل الجماهير في الوطن العربي عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.