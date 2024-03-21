عاجل - "بكلم أبويا الله يرحمه وأحمد ذكي حضني".. لقاء الخميسي تثير الجدل من جديد بتصريحات نارية

عاجل - "بكلم أبويا الله يرحمه وأحمد ذكي حضني".. لقاء الخميسي تثير الجدل من جديد بتصريحات نارية، عادت الفنانة لقاء الخميسي في اليوم الثاني بعد تصدرها تريندات البحث جوجل، لتثير الجدل مرة أخرى بتصريحات نارية.

حيث حلت الفنانة لقاء الخميسي ضيفة على برنامج أسرار الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر قناة النهار الفضائية، وأدلت بتصريحات مثيرة بشأن علاقتها بوالدها والفنان أحمد ذكي.

عاجل - "بكلم أبويا الله يرحمه وأحمد ذكي حضني".. لقاء الخميسي تثير الجدل من جديد بتصريحات نارية

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في هذا السياق، تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن تصريحات الفنانة لقاء الخميسي اليوم مع برنامج أسرار، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

عاجل - "بكلم أبويا الله يرحمه وأحمد ذكي حضني".. لقاء الخميسي تثير الجدل من جديد بتصريحات نارية

لقاء الخميسي تكشف عن حبها الشديد لوالدها

كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن حبها الشديد لوالدها، وقالت: "بكلم والدي وبيرد عليّا، أنا بكلمه في الكتابة عندي كشاكيل بكتب فيها، أنا بعرف اكتب ومفروض كنت أبقى مؤلفة، وبيبعتلي رسايل في علامات نحوا لأني بركز جدًا في التفاصيل".

لقاء الخميسي تكشف حقيقة نزول قبر أحمد ذكي

أوضحت لقاء الخميسي حقيقة نزولها قبر الفنان أحمد زكي، وقالت: "نزلت قبر أحمد زكي عشان بحبه، وكنت حامل في ابني، ونزلت السلالم كلها وطلعوني، وزوجي كان ماسك النعش معاهم، وبحبه عشان بصدقه ومن أهم الناس".

وأتمت: "كنا صغيرين انا وزميلي لؤي عمران، وقابلنا أحمد زكي في الاسانسير، قالي انتي ممثلة من غير ما يشوف لي حاجة ولا كنت عملت حاجة، وقالي هتبقي موهوبة جدًا، وقال لزميلي بردو، وقلت له أنا بحبك ممكن أخد حضن، راح حاضني، وبعد وفاته مقدرش اتفرج له على حاجة، وعمري ما نزلت غير لأبويا".

مواعيد عرض برنامج أسرار

تقدم الإعلامية أميرة بدر برنامج "أسرار" عبر شاشة النهار الفضائية يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.