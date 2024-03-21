عاجل| وفاة والدة رانيا فريد شوقي.. موعد الجنازة

توفيت السيدة سهير ترك والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، أرملة الفنان الراحل فريد شوقي، بعد تدهور حالتها الصحية.

وكتبت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى زوجة جدي السيدة سهير ترك، والدة خالتي رانيا فريد شوقي، وعبير فريد شوقي.. نسألكم الفاتحة، والدعاء لكل من فقدناهم».

موعد تشييع جثمان والدة الفنانة رانيا فريد شوقي

ومن المقرر أن يكون موعد تشييع الجثمان الخميس، من مسجد عبد الرحمن الكواكبي في العجوزة عقب صلاة الظهر.