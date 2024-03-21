رسائل تهنئة في عيد الأم 2024.. عبارات للتعبير عن مشاعرك تجاه الأم

عيد الأم أو يوم الأم من أكثر الأيام التي يحرص الأبناء على انتظارها من العام للعام تقديرا واحتراما للأم وتعبيرا عن حبهم لها.

وفي السطور التالية عبر موقع الفجر الإلكتروني نستعرض لكم تفاصيل حول رسائل تهنئة في عيد الأم 2024، بجانب عبارات للتعبير عن مشاعرك تجاه الأم

عيد الأم 2024

ويوم الأم يعتبر من أكثر عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكريم الأم على كثرة العطاء وعلى حبها الدائما وتفانيها وإخلاصها لأسرتها، كونها ربة المنزل وعمود البيت وعصب الأسرة.

يوم عيد الأم 2024

في يوم عيد الأم 2024، يرسل الأبناء عبارات تهنئة للأمهات تقديرا لها ولحبهم لها، ومن أفضل الكلمات «يا أغلى ما في الكون.. يومك أحلى وأجمل يوم.. يجمعنا كلنا حولك يا أجمل أم».

رسائل تهنئة في عيد الأم 2024

وعن العبارات الأرخرى التي يمكن ترديدها في يوم الام، كل ما يجي عيدك.. أدعي ربي إيدك ما تفارق إيدي.. كل سنة وأنتي طيبة يا أمي.

ماما لو مقدرتش أجبلك هديه ماتزعليش معزتك في قلبي أكبر من أغلى هدية.. كل عام وانتي بخير.

أنا مش بس بحبك.. أنا كل ما فيا بيحبك.. قلبي وعقلي وروحي.. كلهم يقولولك.. بحبك بحبك بحبك يا أمي.

عبارات للتعبير عن مشاعرك تجاه الأم

أمي انتي حبك عن جميع الناس غير برسلك.. أجمل تهاني مع أجمل طير ينغملك ويقولك كل عام وأنتِ بألف خير يلي بوجدك بينا دوم يعم الخير.

أمي.. ما أتصور حياتي من دونك.. العمر ما يحلى غير بوجودك.. وكل ما يمر عيدك بحضورك.. أدعي ربي ما يحرمني وجودك.. كل عام وأنت بخير.

أمي.. إنتِ حبك عن جميع الناس غير.. برسلك أجمل تهاني مع أجمل طير.. ينغملك ويقولك كل عام وإنتِ بألف خير.. يلي بوجدك بينا دوم يعم الخير.