دعاء عيد الأم 2024.. ننشر أفضل أدعية للأم مستجابة ومكتوبة في عيدها

دعاء عيد الأم 2024، يعتبر من أكثر الأمور بحثا عنه، حيث يبحث الأبناء عن أفضل 10 أدعية للأم مستجابه ومكتوبة، والدعاء من أجمل الهدايا والعطاء في حياتنا من أجل استمرار الحب والإخلاص بالمشاعر الصادقة.

ونستعرض لكم ضمن موضوعات موقع الفجر الإلكتروني المخصصة للأم في عيدها، أفضل أدعية للأم مستجابة ومكتوبة، حيث أن الدعاء يكون له فضل علينا بالخير من الله عز وجل، وفي كل وقت، حيث أن الدعاء يكون أحلى وأفضل الهدايا.

وبحلول مناسبة يوم يبحث الأبناء عن أبرز الأدعية التي يمكن ان يتداولها العديد منهم عبر مواقع التواصل وتبادلها مع الأمهات.

دعاء عيد الأم 2024 مكتوب

1- اللهمّ أعنها على طاعتك وحسن عبادتك، واجعل لسانها مداومًا على ذكرك وشكرك في كلّ وقتٍ وحين، يا رب اجعلها ممّن تقبل دعائهم وتقبل طاعتهم، ومن العباد الّذين تحبّهم ويحبّونك، وممّن رضيت عنهم في الدّنيا والآخرة.

2- اللهم اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرا وقنا عذاب النار يا رب العالمين، اللهم اغفر لأمي ما تقدم من ذنبها وما تأخر يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

3- ربّي إني أسألك وأنت أكرم مسؤول أن تجعل لأمي صحة وعافية وأن تبني لها بيتًا في الجنة يا رب العالمين، اللهم بارك لأمي في أيام حياتها واجعلها من الصالحين يا رب العالمين.

4- يا رب، اجعل أمّي من النّساء الصّالحات اللّاتي يدخلن الجنّة دون حساب، وارفع درجتها في جنان الخلد يوم القيامة، يا رب واجعل ذكرها طيّبًا في الدّنيا والآخرة.

دعاء للأم في عيد الأم 2024

اللهمّ يا ودود يا مجيب الدّعوات، أعنّي على البرّ بأمّي، وإيفاء حقّها عليّ، اللهمّ اعف عنها، واغفر لها ذنوبها، وأسعدها في الدّارين في الحياة والممات، اللهمّ نجّها من العذاب والشّقاء، اللهمّ اجعلها من عبادك الصّالحين والمطيعين، وأسعد قلبها بكلّ خيرٍ وكلّ وقت، والحمدلله ربّ العالمين.

دعاء عيد الأم مستجاب2024

اللهم إني أسألك لأمي في عيد الأم أن ترزقها من النعم الكثير، ومن الخير الوفير، ومن السعادة ما يكفيها في دنياها، ومن الرحمة ما يكفر عنها سيئاتها وأخطاءها يا رب العالمين، اللهم بارك لي في صحة أمي وحياة أمي وروح أمي وقلب أمي يا كريم.

اللهم إني أسألك في عيد الأم أن تجعل أمي رحمة من عندك ومغفرة وسعادة كبيرة يا رب العالمين، اللهم اغفر لأمي كل ذنوبها ويسر لها أمرها وأنعم عليها بالصحة والعافية والقوة يا كريم.