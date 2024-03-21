تراجع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار على نطاق واسع اليوم الخميس، بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة وأبقى على توقعاته لخفض أسعار الفائدة لهذا العام رغم المفاجآت الصعودية للتضخم، ولم يتبن لهجة أكثر ميلًا للإبقاء على التشديد النقدي كما كان يخشى بعض المستثمرين.



وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.33 بالمئة إلى 0.6608 دولار أمريكي، بعد أن أظهرت بيانات اليوم الخميس نمو التوظيف بشكل حاد في فبراير وانخفاض معدل البطالة إلى أقل بكثير من التوقعات.

واستقر مؤشر الدولار عند 103.23 بعد أن انخفض بأكثر من 0.5 بالمئة في جلسة التداول السابقة.

وارتفع الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.08 بالمئة إلى 0.6087 دولار أمريكي.