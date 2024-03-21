تراجع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجع سعر الدولار على نطاق واسع اليوم الخميس، بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة وأبقى على توقعاته لخفض أسعار الفائدة لهذا العام رغم المفاجآت الصعودية للتضخم، ولم يتبن لهجة أكثر ميلًا للإبقاء على التشديد النقدي كما كان يخشى بعض المستثمرين.


وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.33 بالمئة إلى 0.6608 دولار أمريكي، بعد أن أظهرت بيانات اليوم الخميس نمو التوظيف بشكل حاد في فبراير وانخفاض معدل البطالة إلى أقل بكثير من التوقعات.

 

واستقر مؤشر الدولار عند 103.23 بعد أن انخفض بأكثر من 0.5 بالمئة في جلسة التداول السابقة.

 

وارتفع الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.08 بالمئة إلى 0.6087 دولار أمريكي.

 

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| بلينكن يكشف تفاصيل مباحثاته في السعودية بشأن غزة

عاجل - "احتراق أكثر من 30 خيمة".. حريق ضخم في مخيم السوريين في لبنان (فيديو)

تفاصيل تعرض "أشرف زكي" للسب والقذف من سيدة في أكتوبر

عاجل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار بتعديل أحكام معايير المحاسبة المصرية

"EFG Hermes" Completes Advisory on USD 428.7 Million IPO of "Parkin" on the "DFM"

مسؤول إسرائيلي: ننتظر رد حماس على الاقتراح الذي طرحه الوفد الإسرائيلي في محادثات الهدنة

بعد أسبوعين على التعويم.. سعر الريال السعودي اليوم 21 مارس فى مصر بالبنوك والسوق السوداء

مسؤول إسرائيلي: إذا تمسكت حماس بمواقفها فذلك يعني أنها تماطل وتضيع الوقت