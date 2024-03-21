مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 0.3 % في يناير

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهرت بيانات المسح الإحصائي الشهري للهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، أن الرقم القياسي لمؤشر الإنتاج الصناعي السعودي (IPI) سجل 103.3 نقاط لشهر يناير 2024، مقارنة بـ 103 نقاط لشهر ديسمبر 2023، محققًا بذلك نموًا شهريًا بنسبة 0.3%.

ويغطي المسح، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، الإنتاج الصناعي الأنشطة الاقتصادية التي تندرج تحت قطاع الصناعة وهي: نشاط التعدين واستغلال المحاجر، نشاط الصناعات التحويلية، نشاط إمدادات الكهرباء والغاز، نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها.

ويرجع نمو مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي إلى النمو في أكبر مكوناته وهو النشاط الاقتصادي للتعدين واستغلال المحاجر والذي يمثل ما نسبته 61.4% من وزن المؤشر، حيث حقق نموًا بنسبة 0.1% ليسجل 98.2 نقطة لشهر يناير 2024.

وجاء ثانيًا النشاط الاقتصادي للصناعات التحويلية، والذي يُمثل ما نسبته 35% من وزن المؤشر محققًا نموًا بنسبة 1.1% ليسجل 113.8 نقطة لشهر يناير 2024، فيما حل ثالثًا النشاط الاقتصادي لإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، والذي يمثل ما نسبته 0.7% من وزن المؤشر محققًا نموًا بنسبة 1% ليسجل 113.2 نقطة.

وفي المقابل، سجل الرقم القياسي الفرعي للنشاط الاقتصادي لإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 80.2 نقطة، والذي يمثل ما نسبته 2.8% من وزن المؤشر.

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