هشام يكن يكشف مميزات حسام حسن في تدريب منتخب مصر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


كشف هشام يكن، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق مميزات حسام حسن، المدير الفني الجديد للفراعنة، مُشيرًا إلى أنه ينتظر من اللاعبين تقديم مستوى جيد في الفترة القادمة.


وقال هشام يكن في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نتمنى التوفيق لمنتخب مصر، الذي لديه جهاز فني جديد مصري بروح مصرية".

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وأضاف: "حسام حسن واحد من أفضل لاعبي الكرة المصرية، ولديه روح عالية ستنعكس على منتخب مصر، فنحن نريد التأهل لكأس العالم بأريحية".
وتابع: "النزعة الوطنية لدى حسام حسن كبيرة، وهو لا يحب الهزيمة، وهذا سيفيد الناحية الانضباطية للاعبين".
وأكمل: "هناك حالة تباطؤ في نقل الكرة لدى لاعبي المنتخب، وهذا ظهر خلال مباريات بطولة كأس إفريقيا الماضية في كوت ديفوار".
وأتم هشام يكن تصريحاته قائلًا: "بغض النظر عن تشكيل منتخب مصر، فما يهمني أن اللاعبين يقدمون مستوى جيد، الجميع لديه وجهات نظر مختلفة في التشكيل".

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