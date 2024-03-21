وزير الإسكان يصل محافظة القليوبية لمتابعة موقف خدمات المياه والصرف بالمحافظة.. وتفقد عدد من المحطات

الاقتصاد
بوابة الفجر

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم لمحافظة القليوبية، وذلك لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتفقد عدد من محطات مياه الشرب، ومحطات الصرف الصحي التى ينفذها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى التابع للوزارة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.


ويرافق وزير الإسكان فى زيارته، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

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