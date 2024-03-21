وزير الإسكان يستعرض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمحطة مياه سرياقوس، فى مستهل زيارته لمحافظة القليوبية، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولى قطاع المرافق.



وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الإسراع بمعدلات توريد وتركيب العدادات الحديثة ومسبقة الدفع، وخاصة في المبانى الحكومية، ورفع نسب تحصيل قيمة فواتير الاستهلاك، والتصدى لسرقة مياه الشرب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأشار المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إلى أن عدد محطات مياه الشرب في محافظة القليوبية، 164 محطة بطاقة إجمالية 257 مليون م3 سنويًا، إضافة إلى 36 مليون م3 سنويًا تأتى من شركة مياه القاهرة، ويتم ضخ المياه من خلال شبكات بإجمالي أطوال 6708 كم، فى حين يبلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة، 22 محطة، ويتم تجميع مياه الصرف الصحي من خلال شبكات بإجمالي أطوال 3226 كم.



وقدم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عرضًا حول نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمحافظة، حيث تبلغ نسبة السكان الذى يتمتعون بخدمات الصرف الصحي فى الحضر، 80 %، وجار توصيل الخدمة لـ9 % من سكان الحضر، وفى المناطق الريفية، تبلغ نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي 64.5 %، وجار توصيل الخدمة لـ25.4 من سكان المناطق الريفية.



وقال المهندس مصطفى مجاهد: يقدر إجمالي حجم أعمال شركة القليوبية بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بـ717.3 مليون جنيه (453 مليون جنيه مشروعات المرحلة الأولى فى 36 قرية بمركز شبين القناطر - 264،3 مليون جنيه وصلات منزلية)، بينما يشمل نطاق مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 79 قرية و23 وحدة محلية، فى 3 مراكز (طوخ – قليوب – الخانكة)، وتم إعداد مستندات الطرح من قبل المكاتب الاستشارية، وجار مراجعتها.



كما عرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، خطة مشروعات الإحلال والتجديد، وتركيب العدادات الحديثة ومسبقة الدفع، وكذا جهود الشركة فى رفع نسب تحصيل قيمة فواتير الاستهلاك، والتصدى لسرقة المياه "وصلات الخلسة"، وخطط التدريب ورفع كفاءة العاملين، إضافة إلى جهود الشركة فى التوعية المجتمعية، وخدمة العملاء، والمساعدة فى التعامل مع مياه الأمطار.

