فريق الصيدلية الإكلينيكية بمستشفى أم المصريين يفوز بالمركز الأول في اليوم العلمي

فاز فريق الصيدلية الإكلينيكية بمستشفى أم المصريين، بالمركز الأول فى اليوم العلمي للصيدلية الإكلينيكية، على مستشفيات الجيزة.

وتم تكريم الصيادلة المتميزين، وعلى رأسهم الدكتورة نشوى محمد أمين "منسق فريق الصيدلية الاكلينكية"، عن تميزها فى برنامج ترشيد المضادات الحيوية، والدكتورة شيرين فوزى "صيدلى اكلينيكى عناية كبار" عن تدريب الصيادلة الجدد بمستشفيات الجيزة، والدكتورة حسناء شحاتة "صيدلى اكلينكى عناية كبار"، عن تدريب الصيدلة الجدد بمستشفيات الجيزة.

وذلك في إطار الحوكمة الإكلينيكية لاستخدام المضادات الحيوية وترشيد استهلاكها ودور مستشفى أم المصريين في التطوير العلمي والتعليم المستمر برعاية الدكتور عمرو جمال مدير المستشفى.