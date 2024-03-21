في ذكرى العاشر من رمضان.. هبة عبد العزيز تكتب: سمينا وعدينا وايد المولى ساعدتنا



نشرت الكاتبة الصحيفة والاعلامية هبة عبد العزيز عبر صفحتها الشخصية فيس بوك وانستجرام تهنئة بمناسبة حلول ذكرى العاشر من رمضان والتي حقق خلالها الجيش المصري احد أعظم انتصارته عبر التاريخ على العدو الصهيوني في السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣..

ودونت مدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع عباراة قالت فيها:

سمينا وعدينا وإيد المولى ساعدتنا..

شقينا طريق النصر.. ورجعنا ابتسامة مصر..

خيوط الفجر بتنوّر … وكل الشعب بيكّبر..

و فى رمضان وبالإيمان أراضينا بتتحرّر..

كل سنة وكلنا طيبين وبخير وسلام ومحبة وآمن وآمان بمناسبة الذكرى الخالدة لنصر العاشر من رمضان.