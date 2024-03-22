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عاجل.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 22-3-2023 بعد الزيادة الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

قررت  لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار بداية من صباح اليوم الجمعة. 

وأشارت اللجنة المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية  إلى إنه فى ضوء النتائج الإيجابية  لإجراءات الإصلاح الإقتصادي التى تمت مؤخرا  و منها اجراءات تحرير سعر الصرف والذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا مــــن يــــوم الجمعة الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي:


البنزين 95       13.50 جنيه / لتر.
البنزين 92       12.50  جنيه / لتر.
البنزين 80       11  جنيه / لتــــــر.
الســـــولار           10  جنيه / لــــــتر.
غاز تموين السيارات  6.50  جنيه / م3.
البوتـــاجاز         100  جنيه / اسطوانة.

 

ولذلك تصبح أسعار البنزين والسولار اليوم كالتالي:

 

البنزين 95       13.50 جنيه / لتر.
البنزين 92       12.50  جنيه / لتر.
البنزين 80       11  جنيه / لتــــــر.
الســـــولار           10  جنيه / لــــــتر.
غاز تموين السيارات  6.50  جنيه / م3.
البوتـــاجاز         100  جنيه / اسطوانة.


 

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