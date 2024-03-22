الفائض التجاري للكويت مع اليابان يرتفع 53.4 % في فبراير

ارتفع فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر فبراير الماضي بنسبة 53.4 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 83.5 مليار ين ياباني (652 مليون دولار) مرتفعًا للمرة الأولى منذ شهرين.

وذكرت بيانات لوزارة المالية اليابانية، نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان قفز بنسبة 34.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 101.9 مليار ين ياباني (673 مليون دولار أمريكي) في أول زيادة منذ شهرين.

وأشارت إلى أن الواردات من اليابان انخفضت بنسبة 14.4 في المئة، لتصل إلى 18.4 مليار ين ياباني (121 مليون دولار ) بانخفاض للشهر الثالث على التوالي.

وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 0.4 في المئة، ليصل إلى 804.5 مليار ين ياباني (5.3 مليار دولار) الشهر الماضي مع توسع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 1.3 في المئة، مقارنة بالعام السابق.

وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 96.3 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة، فيما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4 في المئة بفضل الطلب على الآلات والسلع المصنعة والآلات الكهربائية.