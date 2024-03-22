تايلاند تجمع 1.1 مليار دولار من بيع سندات خزانة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن مكتب إدارة الدين العام التايلندي، اليوم الخميس، جمع 40 مليار بات تايلندي (1.112 مليار دولار) من بيع سندات خزانة سيادية تم طرحها بشكل رئيسي للمستثمرين الأفراد.

 

وأوضح المكتب أن الحكومة طرحت في وقت سابق سندات أجل 5 سنوات وأخرى أجل 10 سنوات للمستثمرين الأفراد والمؤسسات غير الهادفة للربح خلال الفترة من 6 إلى 19 مارس الحالي.

 

وتأتي الدفعة لتسريع الإنفاق الحكومي بعد أن واجهت الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء لرفع النمو الاقتصادي من معدل أقل من 2% خلال العقد الماضي، عقبات تشمل تأخيرات في خطته الخاصة بتقديم مساعدات نقدية تقدر بمليارات البات لمعظم التايلانديين، وموافقة البرلمان على ميزانية قيمتها 3.48 تريليون بات.

 

ووافق مجلس الوزراء في الشهر الماضي على تقديم موعد تصويت البرلمان على مشروع قانون الموازنة الذي طال تأخيره، في خطوة ستمهد الطريق أمام صرف الأموال للاستثمارات الجديدة بداية من أبريل المقبل.

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