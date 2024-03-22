روسيا: 80% من تجارة النفط والغاز لدينا تتم بالروبل واليوان الصيني



قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن تجارة النفط والغاز الروسية تقوم بنحو 80% من أعمالها بالروبل واليوان.

وأضاف نوفاك - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "أكثر من 90% من تسوياتنا مع الصين، تمت بالعملات الوطنية; اعتبارا من نهاية عام 2023، وهذا هو الروبل واليوان الصيني.

وبالحديث عن قطاع النفط والغاز لدينا بشكل عام، فإننا نبيع نحو 40% من منتجاتنا مقابل بالروبل و40% باليوان الصيني، وما تبقى من 20% بالعملات الأخرى".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن "هذا يعني أن حصة الدولار واليورو قد انخفضت بالفعل إلى الحد الأدنى.. مشيرا إلى أنه يعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر.

وشدد نوفاك على أن "التخلص من الدولرة هو اتجاه عالمي لأن العديد من الدول بدأت في التحول إلى ممارسة الأعمال التجارية بالعملات الوطنية"، موضحا أن "هذا يرتبط في المقام الأول بالإجراءات التقييدية التي اتخذتها الدول الغربية".