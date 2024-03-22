صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا



قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على المراجعة الثالثة لبرنامج قرض لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار، مما يتيح صرف 880 مليون دولار لدعم الميزانية وبما يصل بإجمالي الأموال التي تم صرفها إلى 5.4 مليار دولار.

وأشار الصندوق إلى أن المخاطر التي تواجه أوكرانيا لا تزال مرتفعة بشكل استثنائي، لا سيما عدم اليقين المرتبط بالحرب مع روسيا وآفاق التمويل الخارجي، وذلك على الرغم من أن رئيس بعثة أوكرانيا جافين جراي قال للصحفيين إن الصندوق لا يزال يتوقع هدوء الحرب تدريجيا بحلول نهاية عام 2024.

وقال جراي إن الأداء العام لأوكرانيا فيما يتعلق ببرنامج صندوق النقد الدولي ظل قويا خلال عامه الأول، وقد استوفى جميع معايير الأداء الكمي باستثناء واحد يتعلق بإيرادات الضرائب.